Genoa-Napoli oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuova settimana di gare nella Serie A di calcio 2021, che vedrà quest’oggi in campo di Napoli di Gennaro Gattuso, opposto questa volta al Genoa di un Mattia Destro in stato di grazia, e alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Match cruciale anche per gli azzurri, in crisi di risultati, mentre si susseguono sempre più le voci circa un probabile avvicendamento in panchina. La sfida avrà luogo proprio quest’oggi, sabato 6 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 20.45, presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming da DAZN, piattaforma in abbonamento al 9,99€ al mese, ma anche in tv, su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuova settimana di gare nellaA di calcio 2021, che vedrà quest’in campo didi Gennaro Gattuso, opposto questa volta aldi un Mattia Destro in stato di grazia, e alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Match cruciale anche per gli azzurri, in crisi di risultati, mentre si susseguono sempre più le voci circa un probabile avvicendamento in panchina. La sfida avrà luogo proprio quest’, sabato 6 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 20.45, presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e sarà trasmessa in diretta esclusiva inda DAZN, piattaforma in abbonamento al 9,99€ al mese, ma anche in tv, su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite diA TIM ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - NotizieIN : GENOA NAPOLI Streaming e Diretta TV, dove vederla - kessler_ulrich : @8EyedEel Bergamo, Trentino, Napoli, Anzio, Canossa, Livorno, Treviso, Padua, Ancona, La Spezia, Ostia, Syracuse, S… - Chiedonoperme : RT @fox88rf: @il_farmacista Quindi si gioca Genoa-Napoli o bisogna chiedere il permesso all’ASL di Napoli?? Chiedo per un amico!! -