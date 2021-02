Genoa - Napoli, l'ombra del virus (Di sabato 6 febbraio 2021) K2 crolla sulla testa di Gattuso . Che il Napoli non entusiasmi è palese, per carità, ma lo è altrettanto che da troppo tempo ormai Rino è costretto ad affrontare un problema dietro l'altro. Gli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) K2 crolla sulla testa di Gattuso . Che ilnon entusiasmi è palese, per carità, ma lo è altrettanto che da troppo tempo ormai Rino è costretto ad affrontare un problema dietro l'altro. Gli ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - sportli26181512 : Genoa-#Napoli, l'ombra del virus: In casa azzurra nuovo giro di tamponi. E oltre ai casi di Covid Gattuso deve fare… - Luca100celleASR : RT @5T1C4ZZ11111: Però la pubblico cmq perché sono una persona squisita: Fiore Inter x2 Ata Toro Over2.5 o 2-0 Sas Spezia Under4.5 Juve… - armandoluongo10 : RT @kisskissnapoli: +++ L'Asl ci fa sapere che il #Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di #Koulib… -