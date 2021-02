Genoa Napoli, i convocati di Ballardini: out Shomurodov e Pjaca (Di sabato 6 febbraio 2021) Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati in vista di Genoa-Napoli Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Napoli. Assenze importanti in attacco, con Shomurodov e Pjaca che non ce la fanno. Portieri: Marchetti, Perin, Zima.Difensori: Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Pellegrini, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Eyango, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strooman, Zajc.Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Davideha diramato la lista deiin vista diDavide, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match di questa sera contro il. Assenze importanti in attacco, conche non ce la fanno. Portieri: Marchetti, Perin, Zima.Difensori: Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Pellegrini, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Eyango, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strooman, Zajc.Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca. Leggi su Calcionews24.com

