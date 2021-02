Da nessuna parte i conservatori governano con la sinistra (Carlo Fidanza) (Di sabato 6 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo, da Carlo Fidanza Egregio Direttore, l’intervista del solitamente misurato professor Orsina rievoca linguaggi e argomentazioni che francamente speravamo archiviati per sempre. Al grido di “fascisti carogne tornate nelle fogne” più di una generazione di militanti di destra ha subito la violenza e la persecuzione politica e troppi ragazzi innocenti sono morti negli anni di piombo per il solo torto di militare nel Fronte della Gioventù e nel Movimento Sociale Italiano, mentre troppi cattivi maestri tolleravano slogan lugubri offrendo copertura ideologica, financo “culturale”, alla mattanza. No, caro prof. Orsina, a quegli anni non ci vogliamo tornare. Neanche nel linguaggio. Anche perché nel frattempo il muro di Berlino è crollato, l’ideologia assassina che ha armato quei criminali è stata sconfitta dalla storia e la Destra ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo, daEgregio Direttore, l’intervista del solitamente misurato professor Orsina rievoca linguaggi e argomentazioni che francamente speravamo archiviati per sempre. Al grido di “fascisti carogne tornate nelle fogne” più di una generazione di militanti di destra ha subito la violenza e la persecuzione politica e troppi ragazzi innocenti sono morti negli anni di piombo per il solo torto di militare nel Fronte della Gioventù e nel Movimento Sociale Italiano, mentre troppi cattivi maestri tolleravano slogan lugubri offrendo copertura ideologica, financo “culturale”, alla mattanza. No, caro prof. Orsina, a quegli anni non ci vogliamo tornare. Neanche nel linguaggio. Anche perché nel frattempo il muro di Berlino è crollato, l’ideologia assassina che ha armato quei criminali è stata sconfitta dalla storia e la Destra ...

