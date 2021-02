Crisi di governo | Draghi incontra M5s con Grillo

ItaliaViva : Crisi di governo, @matteorenzi sulla stampa estera - Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - paolorm2012 : Governo Draghi, le news: ultimo giorno di consultazioni, Crimi: 'Quando si formerà un governo noi ci saremo', Salvi… - NicolePirozzi : RT @IAIonline: Con la crisi di governo, l'adesione all'europeismo era diventata spartiacque per una nuova coalizione. Ma il richiamo all'Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo

Il Messaggero

La ristorazione è inin tutto il Paese, anche per questo auspichiamo che ilDraghi , appena sarà nel pieno delle proprie funzioni, possa procedere con le aperture serali di tutti i ...Ieri il no di Fratelli d'Italia aldi Draghi. Ok da Pd e IvCosa farà Draghi per fermare l'ex Equitalia? Nuova pace fiscale? Calendario scadenze Rottamazione ter Saldo e stralcio, nuove cartelle di pagamento."Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi dopo ...