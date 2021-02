Contro mutilazioni genitali femminili | tolleranza zero

(Di sabato 6 febbraio 2021) In molti modi vengono giustificate ledei: religione, cultura, tradizione. Argomentazioni, queste, che perdono la loro presunta validità davanti alla violenza commessa. “Avete mai assistito a una mutilazione?“, domandò l’avvocata Françoise Kaudjhis ai deputati. Solo dopo aver visto un video quegli uomini hanno potuto capire la violenza compiuta. Hanno coperto gli occhi dietro i documenti e hanno approvato la leggei matrimoni precoci e forzati, l’esportazione delle bambine, gli stupri e le. (Dal racconto di Françoise Kaudjhis sull’iter di approvazione della legge in Costa d’Avorio il 23 dicembre 1998).: numeri-vite Nel mondo 200 milioni di ...

Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della tolleranza zero nei confronti delle mutilazioni genitali femminili (Mgf). In Uganda, le mutilazioni sono di fatto illegali e perseguite dalla legge, ma le normative non stringenti hanno consentito che il fenomeno sia portato avanti in modo clandestino: se prima le bambine ... "Oggi ricorre la Giornata internazionale contro le Mutilazioni genitali femminili, una pratica che mette a rischio la salute fisica e psicologica di moltissime bambine e giovani donne. Questa usanza