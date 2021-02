C’è Posta per Te nel Sannio, padre e figlia divisi da un amore ‘impossibile‘ (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Scelte non accettate, liti e anni di silenzi. C’è anche una famiglia di Sant’Agata de’ Goti tra i protagonisti della puntata di stasera di “C’è Posta Per Te”, l’ormai storico programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera. La storia è quella di Anna, 24 anni, e il suo compagno Antonio, 51. La ragazza racconta di aver perso i rapporti con la sua famiglia, in particolare con suo padre, proprio per Antonio. I due sono fidanzati da due anni e l’uomo ha ‘cancellato’ la figlia dalla sua vita perché Antonio ha 27 anni più di lei. Anna inizialmente trova il coraggio di raccontare la nascita di questo amore solo a sua madre che rimane inizialmente turbata ma poi accetta. Poi quando viene a saperlo suo padre, la ragazza decide di lasciare casa e andare a vivere con ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Scelte non accettate, liti e anni di silenzi. C’è anche una famiglia di Sant’Agata de’ Goti tra i protagonisti della puntata di stasera di “C’èPer Te”, l’ormai storico programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera. La storia è quella di Anna, 24 anni, e il suo compagno Antonio, 51. La ragazza racconta di aver perso i rapporti con la sua famiglia, in particolare con suo, proprio per Antonio. I due sono fidanzati da due anni e l’uomo ha ‘cancellato’ ladalla sua vita perché Antonio ha 27 anni più di lei. Anna inizialmente trova il coraggio di raccontare la nascita di questosolo a sua madre che rimane inizialmente turbata ma poi accetta. Poi quando viene a saperlo suo, la ragazza decide di lasciare casa e andare a vivere con ...

