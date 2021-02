Can Yaman fidanzata Ozge Gurel approva e fa un gesto inaspettato (Di sabato 6 febbraio 2021) . La storia o presunta tale d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta ha suscitato anche l’interesse di una collega dell’attore turco, la bella Ozge Gurel. Dopo che Can Yaman ha pubblicato la foto con la Leotta definendosi “coppia pericolosa” ecco che anche la bella Ozge ha fatto un gesto inaspettato. Amore, amore e amore: questa è la parola che ricorre nella vita dell’attore turco Can Yaman. Desiderato da tante donne lui sembra averne scelta una sola, un’italiana che L'articolo proviene da ChieChiera.it. Leggi su chiechiera (Di sabato 6 febbraio 2021) . La storia o presunta tale d’amore tra Cane Diletta Leotta ha suscitato anche l’interesse di una collega dell’attore turco, la bella. Dopo che Canha pubblicato la foto con la Leotta definendosi “coppia pericolosa” ecco che anche la bellaha fatto un. Amore, amore e amore: questa è la parola che ricorre nella vita dell’attore turco Can. Desiderato da tante donne lui sembra averne scelta una sola, un’italiana che L'articolo proviene da ChieChiera.it.

MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman vanno in contropiede: 'Coppia pericolosa' - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - fede_contarino : RT @auriyaman: |??????????????| prendetemi per pazza, si, pazza per Can Yaman |______________| \ (•?•) /… - Paola18439710 : Si trasforma pure in Can Yaman,se serve( li la vedo dura ma....) -