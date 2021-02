Caldo da Primavera avanzata. Ma è Inverno, insidie meteo importanti (Di sabato 6 febbraio 2021) meteo variabile con tepore e neve rilievi. E’ vero, l’Inverno potrebbe subire uno stop sino a data da destinarsi ma ciò non vuol dire che avremo a che fare esclusivamente con l’Alta Pressione. Guardando le varie mappe di previsione è evidente che le manovre invernali stanno subendo una frenata importante. La colpa? Beh, del solito Oceano Atlantico. Ma Atlantico, come sappiamo, non sempre è sinonimo di bel tempo, anzi. Le condizioni meteo potrebbero risultare spesso perturbate perché il flusso zonale – ovvero le correnti occidentali – potrebbero traghettare perturbazioni sulle nostre regioni. S’inizierà nel fine settimana, quando tra l’altro farà anche discretamente freddo. Poi si potrebbe proseguire la prossima settimana, pur con qualche intervallo tra una perturbazione e l’altra. Guardando più in là nel tempo possiamo dirvi che ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 6 febbraio 2021)variabile con tepore e neve rilievi. E’ vero, l’potrebbe subire uno stop sino a data da destinarsi ma ciò non vuol dire che avremo a che fare esclusivamente con l’Alta Pressione. Guardando le varie mappe di previsione è evidente che le manovre invernali stanno subendo una frenata importante. La colpa? Beh, del solito Oceano Atlantico. Ma Atlantico, come sappiamo, non sempre è sinonimo di bel tempo, anzi. Le condizionipotrebbero risultare spesso perturbate perché il flusso zonale – ovvero le correnti occidentali – potrebbero traghettare perturbazioni sulle nostre regioni. S’inizierà nel fine settimana, quando tra l’altro farà anche discretamente freddo. Poi si potrebbe proseguire la prossima settimana, pur con qualche intervallo tra una perturbazione e l’altra. Guardando più in là nel tempo possiamo dirvi che ...

MayaeSophie : @samish80 Oggi a roma fa caldo, sembra primavera e c'è un sole bellissimo. Forse ha appena finito di allenarsi - NadiaRinaudo : @CiroArmenio Ho letto che in tanti posti oggi fa caldo, sembra primavera, che bello!!???? - bboywitt : RT @madamelucylle: Fa così caldo che ho spento perfino il riscaldamento. Sembra di essere in primavera inoltrata. - Sara96033494 : @cora1cara Ciao Corinne, buon pomeriggio. In tanti superano il limite, i peggiori non rimediano mai e questa è una… - madamelucylle : RT @madamelucylle: Fa così caldo che ho spento perfino il riscaldamento. Sembra di essere in primavera inoltrata. -