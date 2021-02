Calciomercato Juventus, scambio con il Tottenham: l’idea che stuzzica Paratici (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ ancora presto per parlare con certezza sulla prossima sessione estiva di Calciomercato, ma diversi tabloid inglesi e non, avrebbero già iniziato a riportare alcune voci interessanti, inerenti a possibili scambi fra società. In uscita dalla Juventus, come già detto in questi giorni, vi sarebbe Aaron Ramsey, il quale è stato autore di una discreta prima parte di stagione, ma inframmezzata da troppi infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi in parecchie occasioni. LEGGI ANCHE: Covid, Porto-Juventus a rischio rinvio? La risposta della UEFA Nonostante Andrea Pirlo consideri il gallese uno dei pezzi pregiati del centrocampo bianconero, al club campione d’Italia non dispiacerebbe risparmiare sul suo ingaggio da circa 6,5 milioni di euro annui, ragion per cui al termine della stagione Ramsey potrebbe lasciare la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ ancora presto per parlare con certezza sulla prossima sessione estiva di, ma diversi tabloid inglesi e non, avrebbero già iniziato a riportare alcune voci interessanti, inerenti a possibili scambi fra società. In uscita dalla, come già detto in questi giorni, vi sarebbe Aaron Ramsey, il quale è stato autore di una discreta prima parte di stagione, ma inframmezzata da troppi infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi in parecchie occasioni. LEGGI ANCHE: Covid, Porto-a rischio rinvio? La risposta della UEFA Nonostante Andrea Pirlo consideri il gallese uno dei pezzi pregiati del centrocampo bianconero, al club campione d’Italia non dispiacerebbe risparmiare sul suo ingaggio da circa 6,5 milioni di euro annui, ragion per cui al termine della stagione Ramsey potrebbe lasciare la ...

