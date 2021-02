Bologna, Mihajlovic su Niang: «Problema umano più che calcistico» (Di sabato 6 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato dell’affare sfumato di calciomercato, ovvero portare Niang al Bologna: ecco le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Bologna. Ecco le dichiarazioni su Niang, affare sfumato nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato con la spiegazione del tecnico. Niang – «Non parlo di giocatori che non alleno. Dico solo che la colpa non è nostra, ma non aggiungo altro. Sicuramente il Problema è stato più dal punto di vista umano che calcistico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Sinisaha parlato dell’affare sfumato di calciomercato, ovvero portareal: ecco le sue dichiarazioni Sinisaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma-. Ecco le dichiarazioni su, affare sfumato nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato con la spiegazione del tecnico.– «Non parlo di giocatori che non alleno. Dico solo che la colpa non è nostra, ma non aggiungo altro. Sicuramente ilè stato più dal punto di vistache». Leggi su Calcionews24.com

