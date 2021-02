‘Amici 20’ | puntata del 06 02 2021 | Evandro perde la sfida e viene eliminato | Esa si salva ma è accesa la polemica tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 febbraio 2021) E’ appena terminata oggi, 6 febbraio, l’undicesimadi Amici di Maria De Filippi, il talent show più seguito e amato di Canale 5. Laè partita con l’ingresso di un ospite speciale: Stash, che con i suoi The Colors ha portato all’ascolto dei presenti l’ultimo singolo “Mal di gola”. La prima ad esibirsi è stata la ballerina Giulia Stabile. La giovane ha interpretato una simpatica coreografia di Veronica Peparini, guadagnandosi anche questa settimana il banco. Una prova difficile è toccata invece a Raffaele Renda, che ha dovuto in settimana riscrivere il testo su una base assegnata da Arisa: promosso a pieni voti, anche se con qualche critica di, stavolta per quanto riguarda un’emozione che a detta sua, non ha visto nel cantante, ma solo nella sua coach. Alessandro Cavallo invece, ha ballato ...