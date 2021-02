Alda d’Eusanio espulsa con effetto immediato dal GF VIP 5 dopo il caso “Pausini”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 6 febbraio 2021) Con qualche ora di ritardo, Mediaset ha preso la sua decisione. Forse un giorno di troppo, visto che le pesantissime accuse rivolte a Paolo Carta, compagno di Laura, erano state fatte nella giornata di ieri. La notizia è invece arrivatache l’ufficio legale di Laura Pausino aveva fatto sapere che la cantante e il suo compagno, avevano deciso di agire legalmente contro la concorrente del Grande Fratello VIP 5. Pochi minuti fa quindi la decisione con un comunicato stampa di Mediaset:è statadal Grande Fratello VIP 5. Pochi minuti fa via social Mediaset ha diffuso il comunicato stampa ufficiale, con il quale rende noto che la concorrente, a neppure una settimana dal suo ingresso in casa, è stata. Al momento nella casa i ragazzi non sembrano ...