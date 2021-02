Alda D’Eusanio cacciata dalla RAI | È lei a svelarne il motivo (Di sabato 6 febbraio 2021) Alda D’Eusanio è l’ultima concorrente entrata nella casa del ‘GfVip’. Nelle ultime ore ha raccontato un particolare episodio accaduto in Rai Alda D’Eusanio (Instagram)Manca ormai meno di un mese alla fine del ‘Grande Fratello Vip’, per quella che è stata una delle edizioni più lunghe del programma. C’è grande stanchezza all’interno della casa, come ovvio che sia, ed anche l’ultimo tragico lutto che ha colpito Dayane Mello certamente ha scosso gli equilibri proprio in questo finale. C’è stato, proprio negli ultimi giorni, il tempo di far entrare ancora un’ultima concorrente, per dare alla casa di Cinecittà un altro slancio prima della fine. Parliamo di Alda D’Eusanio, conduttrice e volto noto del mondo televisivo. Un ingresso che ha creato subito grande scalpore ... Leggi su kronic (Di sabato 6 febbraio 2021)è l’ultima concorrente entrata nella casa del ‘GfVip’. Nelle ultime ore ha raccontato un particolare episodio accaduto in Rai(Instagram)Manca ormai meno di un mese alla fine del ‘Grande Fratello Vip’, per quella che è stata una delle edizioni più lunghe del programma. C’è grande stanchezza all’interno della casa, come ovvio che sia, ed anche l’ultimo tragico lutto che ha colpito Dayane Mello certamente ha scosso gli equilibri proprio in questo finale. C’è stato, proprio negli ultimi giorni, il tempo di far entrare ancora un’ultima concorrente, per dare alla casa di Cinecittà un altro slancio prima della fine. Parliamo di, conduttrice e volto noto del mondo televisivo. Un ingresso che ha creato subito grande scalpore ...

trash_italiano : Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un ma… - trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - AuroraDangelo7 : Alda D’Eusanio totalmente fuori controllo e fuori di testa. MA COME CAZZO TI PERMETTI DI DIRE DELLE COSE COSÌ GRAV… - Monika23216492 : RT @ToniaPeluso: Ovviamente la Pausini e il marito hanno subito proceduto per vie legali perché non esiste che una possa andare in televisi… - Gresy73 : RT @Novella_2000: Laura Pausini rilascia un comunicato ufficiale dopo le gravi accuse di Alda D’Eusanio al #GFVip -