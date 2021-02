Al Napoli non basta Politano, la doppietta di Pandev regala i tre punti al Genoa (2-1) (Di sabato 6 febbraio 2021) Inizia malissimo la serata del Napoli a Marassi contro il Genoa: Goran Pandev, ex Napoli, indirizza pesantemente la gara con una doppietta nel primo tempo: all’11’ il macedone è abile a sfruttare un malinteso tra Maksimovic e Demme per infilare Ospina a distanza ravvicinata. Al 27? Zajc gli serve l’assist del 2-0 che bacia il palo e va dentro per il doppio vantaggio Genoano. Poco prima Petagna aveva colpito la traversa e nel finale di tempo sono arrivate tante conclusioni verso la porta difesa da Perin: l’estremo difensore rossoblù si è sempre fatto trovare pronto. Nella ripresa dentro Osimhen e Insigne per Gattuso, si fa male Manolas che al 69? è costretto a lasciare il campo a Rrahmani. Insigne colpisce un palo e Politano finalmente riesce a trovare la via del gol ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Inizia malissimo la serata dela Marassi contro il: Goran, ex, indirizza pesantemente la gara con unanel primo tempo: all’11’ il macedone è abile a sfruttare un malinteso tra Maksimovic e Demme per infilare Ospina a distanza ravvicinata. Al 27? Zajc gli serve l’assist del 2-0 che bacia il palo e va dentro per il doppio vantaggiono. Poco prima Petagna aveva colpito la traversa e nel finale di tempo sono arrivate tante conclusioni verso la porta difesa da Perin: l’estremo difensore rossoblù si è sempre fatto trovare pronto. Nella ripresa dentro Osimhen e Insigne per Gattuso, si fa male Manolas che al 69? è costretto a lasciare il campo a Rrahmani. Insigne colpisce un palo efinalmente riesce a trovare la via del gol ...

