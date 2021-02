Acqua di cocco e Karkadè | un ottimo rimedio per abbassare la pressione!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 febbraio 2021) Con l’aumentare dell’età, ci sono alcuni semplici controlli che dovremmo iniziare a fare con una certa frequenza per mantenerci in salute. Uno tra questi è il controllo della pressione sanguigna, tenerla monitorata è estremamente semplice, basta acquistare lo strumento apposito e controllarla al mattino appena svegli. Cos’è la pressione sanguigna Il valore pressorio indica, per dirla in parola semplici, con quanta potenza il cuore pompa il sangue nelle nostre vene. Se il valore è molto basso, ciò implica che il sangue non ha sufficiente forza per nutrire tutti i tessuti. Di solito è una condizione transitoria che si risolve velocemente, anche se può creare un momento di panico, in quanto durante gli episodi di bassa pressione si possono avere capogiri e svenimenti. Quando invece il valore della pressione sanguigna si alza in modo continuativo, indica che il sangue fa fatica a ...