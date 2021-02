Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 17:15 (Di venerdì 5 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 5 FEBBRAIO 2021 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA PERCORRENDO LA VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGO SANTA RITA E POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 5 FEBBRAIOORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITEFIUMICINO ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA PERCORRENDO LA VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGO SANTA RITA E POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 5Tlive : #5Tinforma domani e domenica viene chiusa via Roma. Info traffico ed eventi su - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - SCapirai : RT @romamobilita: #Roma #viabilità La linea bus #RomaTpl 081 registra rallentatamenti per traffico in via della Muratella e via Portuense. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 02 - 2021 ore 15:30

... RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO: A ROMA ATTIVE LE NUOVE LINEE " S" NELLE FASCE DI MAGGIOR AFFLUSSO, DALLE 7 ALLE ...

Cinque Stelle - Pd, alleanza 'paralizzata' dalla crisi di governo: 'Quello che accade a Roma potrebbe riflettersi a San Benedetto'

In attesa di conoscere la data del voto, i Cinque Stelle promuoveranno convegni su diversi temi: disabilità, inquinamento dell'aria, viabilità e urbanistica. ©

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 ... RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO: AATTIVE LE NUOVE LINEE " S" NELLE FASCE DI MAGGIOR AFFLUSSO, DALLE 7 ALLE ...In attesa di conoscere la data del voto, i Cinque Stelle promuoveranno convegni su diversi temi: disabilità, inquinamento dell'aria,e urbanistica. ©