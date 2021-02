Valle del Sele, covid a scuola e le lezioni tornano online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Terme (Sa)- Il coronavirus fa paura e i contagi, nonostante l’adozione delle misure anti-covid e il rispetto delle regole, non si fermano e interessano anche le scuole della Valle del Sele. Dopo i casi registrati negli istituti comprensivi di Palomonte e Buccino, è il turno della cittadina di Contursi Terme dove ieri sera, a causa della scoperta di due studenti dell’Istituto “Epicarmo Corbino” risultati positivi al covid19, Palazzo di città ha risposto la chiusura dell’edificio scolastico. Chiusura della scuola fino a data da destinarsi con lezioni sospese in tutto l’istituto d’istruzione superiore che conta le classi di ragioneria, liceo classico, liceo odontotecnico, geometra e scuola alberghiera. Per gli studenti infatti, le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Terme (Sa)- Il coronavirus fa paura e i contagi, nonostante l’adozione delle misure anti-e il rispetto delle regole, non si fermano e interessano anche le scuole delladel. Dopo i casi registrati negli istituti comprensivi di Palomonte e Buccino, è il turno della cittadina di Contursi Terme dove ieri sera, a causa della scoperta di due studenti dell’Istituto “Epicarmo Corbino” risultati positivi al19, Palazzo di città ha risposto la chiusura dell’edificio scolastico. Chiusura dellafino a data da destinarsi consospese in tutto l’istituto d’istruzione superiore che conta le classi di ragioneria, liceo classico, liceo odontotecnico, geometra ealberghiera. Per gli studenti infatti, le ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, venerdì #29gennaio, per rischio idrogeologico in Valle d'Aosta e in Abruzzo ? L'allerta meteo-id… - 24live_it : La Regione boccia FORSU, la nota unica del Comitato Valle del Mela - - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Anna Valle, Antonella Elia e gli altri ospiti di Verissimo del 6 febbraio' su Mediaset Play… - TorciaPolitica : RT @TorciaPolitica: Conosciamo l'origine dei principali cartelli narcos colombiani, da quello di Medellin di Escobar a quello di Cali dei f… - fleurnoveau : RT @YourAbruzzo: È considerato la perla del Gran Sasso e non è difficile da credere vista la posizione in cui sorge Fano Adriano (Te), borg… -