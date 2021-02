Un asteroide che da solo vale molto di più di tutta l’economia mondiale. La NASA pronta a studiarlo (Di venerdì 5 febbraio 2021) La NASA avrebbe intenzione di inviare una navicella spaziale su un asteroide che potrebbe valere così tanto da far collassare l’economia mondiale. L’asteroide, chiamato 16 Psyche, è largo 252 km ed è quasi 17 volte più grande dell’asteroide che ha portato all’estinzione dei dinosauri milioni di anni fa. Psiche è costituito interamente da nichel e ferro, gli stessi materiali che si trovano al centro della Terra. L’asteroide ricco di metalli orbita attorno al Sole nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Proprio questo aspetto, oltre alle sue dimensioni, fa sì che gli esperti ritengano che l’asteroide sia in realtà la parte restante di un pianeta. Il valore del ferro, se l’asteroide ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Laavrebbe intenzione di inviare una navicella spaziale su unche potrebbere così tanto da far collassare. L’, chiamato 16 Psyche, è largo 252 km ed è quasi 17 volte più grande dell’che ha portato all’estinzione dei dinosauri milioni di anni fa. Psiche è costituito interamente da nichel e ferro, gli stessi materiali che si trovano al centro della Terra. L’ricco di metalli orbita attorno al Sole nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Proprio questo aspetto, oltre alle sue dimensioni, fa sì che gli esperti ritengano che l’sia in realtà la parte restante di un pianeta. Il valore del ferro, se l’...

