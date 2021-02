Trento-Ravenna: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Itas Trentino ospita la Consar Ravenna: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. La formazione di coach Lorenzetti vuole riscattare immediatamente la sconfitta in tre set rimediata a Milano che ne ha interrotto la striscia di risultati positivi. Tornare alla vittoria non sarà però scontato contro una Ravenna in fiducia, reduce dal bel successo casalingo contro Padova. La squadra di coach Bonitta è in crescita e vuole migliorare la decima posizione in classifica. Trento invece è già certo della terza piazza finale nella regular season, forte dei 9 punti di margine sul quarto posto di Vibo Valentia. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Itas Trentino ospita la Consar: eccoe come vedere intv el’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della. La formazione di coach Lorenzetti vuole riscattare immediatamente la sconfitta in tre set rimediata a Milano che ne ha interrotto la striscia di risultati positivi. Tornare alla vittoria non sarà però scontato contro unain fiducia, reduce dal bel successo casalingo contro Padova. La squadra di coach Bonitta è in crescita e vuole migliorare la decima posizione in classifica.invece è già certo della terza piazza finale nella regular season, forte dei 9 punti di margine sul quarto posto di Vibo Valentia. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ...

