Super Mario World: un fan ne restaura la musica (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'operato dei fan non smette mai di stupire: uno di loro ha effettuato del datamining per restaurare la musica di Super Mario World La musica dei videogiochi è sempre soggetta a compressione, e lo è ancora oggi che i fan possono tornare a giocare ai grandi classici su hardware più moderno come Super Mario World. Al di là dell'emulazione, però, il servizio Nintendo Switch Online non si spinge molto oltre; a farlo ha piuttosto provveduto un dataminer. Risalendo alle versioni originarie dei campioni usati per i vari strumenti (andando a comporre un insieme di strumenti da "suonare" con le musiche in formato MIDI, il soundfont), un fan ha saputo ricomporre ciò che la musica di Koji Kondo avrebbe sempre dovuto essere.

