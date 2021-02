Serie C, la FIGC approva la modifica dei criteri di retrocessione e playout del girone C (Di sabato 6 febbraio 2021) In serata è arrivato il comunicato ufficiale, il Presidente della FIGC in relazione al Comunicato Ufficiale n. 114/A del 12 novembre 2020, e in seguito alla proposta della Lega Pro, volta a prevedere per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga all’art. 49, comma 1, lett. b) delle NOIF, la modifica dei “criteri di retrocessione” e nello specifico dei “Play-Out girone C” del Campionato Serie C, ha deliberato quanto segue. I criteri approvaTI In via transitoria, nella stagione sportiva 2020/2021 tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato Serie C a causa dell’esclusione dallo stesso della società Trapani Calcio (C.U. n. 21/DIV del 5 ottobre 2020) e della diversa composizione numerica dei gironi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) In serata è arrivato il comunicato ufficiale, il Presidente dellain relazione al Comunicato Ufficiale n. 114/A del 12 novembre 2020, e in seguito alla proposta della Lega Pro, volta a prevedere per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga all’art. 49, comma 1, lett. b) delle NOIF, ladei “di” e nello specifico dei “Play-OutC” del CampionatoC, ha deliberato quanto segue. ITI In via transitoria, nella stagione sportiva 2020/2021 tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al CampionatoC a causa dell’esclusione dallo stesso della società Trapani Calcio (C.U. n. 21/DIV del 5 ottobre 2020) e della diversa composizione numerica dei gironi ...

Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Sfida statistica della 21^ giornata di #SerieA Leonardo #Bonucci ?? Gianluca #Mancini ???? Il conf… - TuttoAvellinoit : Novità nel girone C di #SerieC #LegaPro - ContropiedeRosa : RT @FIGCfemminile: SERIE ??? | Tanti i match da seguire con particolare attenzione, a cominciare da #Pomigliano ?? @calciocesenafc ?? Per @Ca… - FIGCfemminile : SERIE ??? | Tanti i match da seguire con particolare attenzione, a cominciare da #Pomigliano ?? @calciocesenafc ?? Pe… - Cosma74 : Ma sti pagliacci della @FIGC su Twitter sono presenti solo di facciata ? Come quando dovrebbero vigilare su cose se… -