Sanremo 2021: per il PrimaFestival c'è Giovanna Civitillo che non sarà da sola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grandi novità in arrivo per Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus che in questa edizione del Festival avrà un ruolo speciale. Lo scorso anno l'avevamo vista nel ruolo di inviata speciale per La vita in diretta, quest'anno invece, al suo posto rivedremo le confermatissime Rosanna Cacio e Raffaella Longobardi che saranno probabilmente tra le poche fortunate a potersi muovere nei dintorni dell'Ariston, che sarà blindatissimo. Ma questo non significa che per Giovanna non ci saranno impegni, anzi. Stando a quanto leggiamo oggi su DavideMaggio.it, primo sito a dare la notizia, quest'anno la moglie di Amadeus avrà un ruolo ancora più prestigioso. Si era detto che l'avremmo vista sul palco, al fianco di suo marito, nel ruolo di co-conduttrice. Ma non sarà questo il compito per Sanremo

