Roma | i convocati di Fonseca per la Juve C’è Dzeko

_SiGonfiaLaRete : #JuventusRoma, i convocati di #Fonseca: riecco #Dzeko, out #ElShaarawy - TuttoFanta : ?#ROMA: #Dzeko torna tra i convocati. Out #ElShaarawy, #Pedro e #Reynolds ?? - ansa_lazio : Roma: Dzeko torna fra i convocati di Fonseca - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Dzeko torna tra i convocati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Dzeko torna tra i convocati -

Ultime Notizie dalla rete : Roma convocati

... Italia - Francia allo Stadio Olimpico di. Gli azzurri la settimana successiva saranno di ... Tutto su Italia - Francia Il tecnico Franco Smith ha diramato il 25 gennaio la lista dei 32e ...Edin Dzeko torna tra idella. Dopo le partite saltate contro Spezia e Verona, per problemi fisici ma soprattutto per la lite con l'allenatore Paulo Fonseca, l'attaccante bosniaco è stato inserito nella lista ...Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il big match di domani contro la Juventus: c'è Dzeko, out El Shaarawy.“E’ il massimo che è riuscito a fare il Dipartimento Ambiente sotto la guida dell’Assessora alle Politiche del verde Laura … ...