PS5 punta tutto sul DualSense? Un brevetto fa pensare a una versione ' migliorata'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sembra che Sony stia lavorando all'introduzione di ricetrasmettitori Wi-Fi all'interno dei controller PlayStation 5. Ildepositato da Sony Interactive Entertainment il 4 febbraio 2021, descrive l'inclusione di un ricetrasmettitore Wi-Fi per ridurre la latenza su PlayStation. Ildepositato recita: "Un controller include sia un ricetrasmettitore Bluetooth che uno Wi-Fi. L'input del giocatore al controller genera comandi che vengono inviati utilizzando entrambi i ricetrasmettitori in modo tale che un apparecchio ricevente come una console di gioco possa utilizzare il primo dei due comandi in arrivo per ridurre la latenza". In sostanza l'input del giocatore passerà sia attraverso i ricetrasmettitori Bluetooth che Wi-Fi. Qualunque segnale raggiunga per primo sarà quello che darà l'input. Sembra un modo strano per ridurre la latenza poiché ...