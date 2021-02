Ponte Morandi nato malato. Strangolato dai cavi marci (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luca Fazzo I segnali d'allarme c'erano dall'inizio. A provocare la catastrofe l'incuria di Autostrade e parastato Genova. Il «tumore». Ormai gli avvocati della megainchiesta sul crollo del Ponte Morandi lo chiamano così. Il «tumore» è il groviglio di cavi d'acciaio che nel 1965 venne piazzato a reggere la pila 9 del viadotto sul Polcevera, e che fin da subito si trovò immerso nell'acqua, negli acidi, nella salsedine: e cominciò a incancrenire come una metastasi. Sono espressioni crude. Ma quella andata in scena in questi giorni nel tendone del tribunale genovese sembra davvero una autopsia. Sul tavolo c'è un cadavere. Non di un uomo: il gigantesco cadavere del Ponte crollato il 14 agosto 2018. Sezionato, analizzato. Come tutti i cadaveri, anche quello del Morandi parla. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luca Fazzo I segnali d'allarme c'erano dall'inizio. A provocare la catastrofe l'incuria di Autostrade e parastato Genova. Il «tumore». Ormai gli avvocati della megainchiesta sul crollo dello chiamano così. Il «tumore» è il groviglio did'acciaio che nel 1965 venne piazzato a reggere la pila 9 del viadotto sul Polcevera, e che fin da subito si trovò immerso nell'acqua, negli acidi, nella salsedine: e cominciò a incancrenire come una metastasi. Sono espressioni crude. Ma quella andata in scena in questi giorni nel tendone del tribunale genovese sembra davvero una autopsia. Sul tavolo c'è un cadavere. Non di un uomo: il gigantesco cadavere delcrollato il 14 agosto 2018. Sezio, analizzato. Come tutti i cadaveri, anche quello delparla. ...

