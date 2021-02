Per Charlie Chaplin dopo Tempi moderni nulla sarà come prima (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5 febbraio 1936 viene proiettato a New York in prima mondiale Tempi moderni, l’ultimo film costruito intorno al personaggio di Charlot. Un film poetico e di denuncia, sicuramente il film socialmente più impegnato di Charlie Chaplin, che probabilmente proprio da questo momento inizia a essere oggetto di sospetti e indagini da parte del governo. La trama è nota. In una società in crisi economica, follemente divisa in chi per lavorare deve accettare lavori alienanti e in chi manifesta per ottenere un lavoro che gli impedisca di morire di fame, Charlot viene coinvolto o provoca involontariamente tutta una serie di disastri tragicomici che lo portano da una catena di montaggio all’ospedale, e poi a lavorare in un cantiere navale, in un negozio, in un ristorante, e due volte in carcere, accompagnato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5 febbraio 1936 viene proiettato a New York inmondiale, l’ultimo film costruito intorno al personaggio di Charlot. Un film poetico e di denuncia, sicuramente il film socialmente più impegnato di, che probabilmente proprio da questo momento inizia a essere oggetto di sospetti e indagini da parte del governo. La trama è nota. In una società in crisi economica, follemente divisa in chi per lavorare deve accettare lavori alienanti e in chi manifesta per ottenere un lavoro che gli impedisca di morire di fame, Charlot viene coinvolto o provoca involontariamente tutta una serie di disastri tragicomici che lo portano da una catena di montaggio all’ospedale, e poi a lavorare in un cantiere navale, in un negozio, in un ristorante, e due volte in carcere, accompagnato ...

