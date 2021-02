Oggi è un altro giorno non va in onda: Serena Bortone è sospesa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non va in onda Oggi: il suo programma è nuovamente sospeso. Il motivo, ecco quando torna. Brutta notizia per tutti i fan di Oggi è un altro giorno che quest’Oggi hanno nuovamente subito una vera e propria batosta: il noto programma di Serena Bortone, infatti, anche per Leggi su youmovies (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è undinon va in: il suo programma è nuovamente sospeso. Il motivo, ecco quando torna. Brutta notizia per tutti i fan diè unche quest’hanno nuovamente subito una vera e propria batosta: il noto programma di, infatti, anche per

DaniloToninelli : Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Centrodestra, i numeri al Senato dicono che è decisivo in ogni senso. Saprà essere unito… - OfficialASRoma : ??? Le parole di Stephan El Shaarawy nella conferenza stampa di oggi ?? - dmax69 : RT @MircoRoncoli_8: Oggi è anche il compleanno di un altro grandissimo campione che ha vestito la nostra maglia. IL NOSTRO APACHE???????? Per 2… - Gemma___Styles : @ashtonlovelemon oggi pomeriggio andiamo sulla nostra collina? *sorride e intinge un altro biscotto* -