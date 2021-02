“Non vado con uomini sposati!”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso su tutte le furie. E racconta cosa è successo davvero tra lei e il suo ex Memo Remigi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non ci sta Barbara D’Urso in relazione alle ultime confidenze di Memo Remigi, suo vecchio amore. Il noto cantante ha amato la conduttrice Mediaset tra gli anni Settanta e Ottanta. Remigi, che di recente ha perso la moglie Lucia Russo, ha raccontato che quando ha conosciuto Barbarella è stato cacciato via di casa e costretto a prendere in affitto un bilocale per iniziare una convivenza con la D’Urso. Dichiarazioni forti che hanno infastidito l’attrice. Quest’ultima è da sempre poco restia a parlare della sua vita privata nei suoi programmi televisivi. Tutto è successo dopo le dichiarazioni di Memo Remigi: Barbara D’Urso ha deciso di dire la sua a Pomeriggio 5. Nel suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non ci stain relazione alle ultime confidenze di, suo vecchio amore. Il noto cantante ha amato la conduttrice Mediaset tra gli anni Settanta e Ottanta., che di recente ha perso la moglie Lucia Russo, hato che quando ha conosciuto Barbarella è stato cacciato via di casa e costretto a prendere in affitto un bilocale per iniziare una convivenza con la. Dichiarazioni forti che hanno infastidito l’attrice. Quest’ultima è da sempre poco restia a parlare della sua vita privata nei suoi programmi televisivi. Tutto èdopo le dichiarazioni diha deciso di dire la sua a5. Nel suo ...

