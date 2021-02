Matteo Renzi garantisce il Sì incondizionato a Draghi. E del Mes non parla più (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Italia Viva accoglie le parole del presidente della Repubblica e sosterrà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti politici e quanti tecnici, auspichiamo che tutte le forze politiche esprimano lo stesso atteggiamento di sostegno”. Lo ha detto Matteo Renzi al termine delle consultazioni della delegazione di Italia Viva con il presidente incaricato Mario Draghi. “Chi oggi pone veti nei confronti degli altri sta rifiutando l’appello del presidente della Repubblica”, aggiunge Renzi. “Il presidente Mattarella ha escluso che questo governo possa avere una connotazione politica, ma ha parlato di un governo in cui tutte le forze politiche potranno dare il loro sostegno”. “Mario Draghi presidente del Consiglio è una polizza assicurativa per nostri figli e nipoti. E’ il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Italia Viva accoglie le parole del presidente della Repubblica e sosterrà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti politici e quanti tecnici, auspichiamo che tutte le forze politiche esprimano lo stesso atteggiamento di sostegno”. Lo ha dettoal termine delle consultazioni della delegazione di Italia Viva con il presidente incaricato Mario. “Chi oggi pone veti nei confronti degli altri sta rifiutando l’appello del presidente della Repubblica”, aggiunge. “Il presidente Mattarella ha escluso che questo governo possa avere una connotazione politica, ma hato di un governo in cui tutte le forze politiche potranno dare il loro sostegno”. “Mariopresidente del Consiglio è una polizza assicurativa per nostri figli e nipoti. E’ il ...

fattoquotidiano : Quando Matteo Renzi attaccava Mario Draghi: travolto dal Montepaschi lo accusava di aver trascurato troppo a lungo… - ilriformista : Corre voce che questo giornale sia renziano. Non è vero. È un giornale assolutamente indipendente, liberale, garant… - La7tv : #specialimentana Il retroscena svelato da Tommaso Labate: 'Ieri pomeriggio sarebbe avvenuto un contatto tra Matteo… - salidaparallela : RT @lucatelese: Frasi che resteranno: “Il consenso in politica non è tutto”. (Matteo Renzi, Corriere della sera) - Simo07827689 : RT @lucatelese: Frasi che resteranno: “Il consenso in politica non è tutto”. (Matteo Renzi, Corriere della sera) -