Mandanda: «Milik scioccato dal Marsiglia? No, viene dal Napoli» – VIDEO

Steve Mandanda, portiere del Marsiglia, parla della prima impressione su Milik: ecco le dichiarazioni dell'estremo difensore – VIDEO

Steve Mandanda parla della prima impressione di Arek Milik al Marsiglia. Ecco le dichiarazioni del portiere francese sull'attaccante ex Napoli andato in gol con il Lens.

«Con Milik abbiamo scherzato sulle ultime cose successe, gli ho detto 'benvenuto al Marsiglia'. Ha vissuto cose analoghe al Napoli. Un club molto simile al Marsiglia. E' un giocatore con personalità e esperienza, non penso sia rimasto scioccato da quanto accaduto».

