Kareem Abdul Jabbar: “La vecchiaia per un campione è un tradimento. E’ come affrontare la morte” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli atleti vecchi. Gli over 40 che ancora dominano. I simboli di un diverso stadio dello sport professionistico, in cui la mente è tutto e il corpo è un accessorio a volte persino fastidioso. Gli esempi non sono tantissimi, ma sono casi eccezionali. Uno di questi è Zlatan Ibrahimovic, ce l’abbiamo in Serie A. Un altro è Tom Brady, il ??miglior quarterback di tutti i tempi che domenica proverà a vincere il suo settimo Super Bowl a 43 anni: il più anziano giocatore attivo della NFL dopo 21 stagioni di Football americano. Un altro emblema di superstar “anziana”, il mitico Kareem Abdul Jabbar, centro degli altrettanti mitici Lakers, scrive per il Guardian una specie di trattato su cosa significa dominare lo sport in età avanzata. “Avevo 42 anni quando mi sono ritirato dai Lakers. Dopo 20 stagioni, avevo molti record NBA e pochissimi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli atleti vecchi. Gli over 40 che ancora dominano. I simboli di un diverso stadio dello sport professionistico, in cui la mente è tutto e il corpo è un accessorio a volte persino fastidioso. Gli esempi non sono tantissimi, ma sono casi eccezionali. Uno di questi è Zlatan Ibrahimovic, ce l’abbiamo in Serie A. Un altro è Tom Brady, il ??miglior quarterback di tutti i tempi che domenica proverà a vincere il suo settimo Super Bowl a 43 anni: il più anziano giocatore attivo della NFL dopo 21 stagioni di Football americano. Un altro emblema di superstar “anziana”, il mitico, centro degli altrettanti mitici Lakers, scrive per il Guardian una specie di trattato su cosa significa dominare lo sport in età avanzata. “Avevo 42 anni quando mi sono ritirato dai Lakers. Dopo 20 stagioni, avevo molti record NBA e pochissimi ...

