Impianti sciistici: via libera del Cts dal 15 febbraio. Dove si può sciare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio potranno finalmente tornare operativi gli Impianti sciistici. A stabilirlo il Comitato tecnico-scientifico (Cts) nella giornata di ieri, 4 febbraio, dopo un attento esame delle proposte messe a punto dalle regioni lo scorso 28 gennaio per la riapertura in sicurezza degli Impianti sciistici. Al termine della consultazione, il Comitato ha optato per la riapertura degli Impianti sciistici limitatamente alle regioni che rientrano nella fascia di rischio minore, la zona gialla. Resta aggiornato sul piano vaccini covid: regione per regione Vediamo ora come e Dove si potrà tornare a sciare. Impianti sciistici: Dove si può sciare La stagione ...

