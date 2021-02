I robot nel futuro dell’edilizia e della sanità

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non indossano la mascherina e i guanti, non si stancano mai, non rischiano di farsi contagiare dai pazienti. Durante la pandemia, la tecnologiaica ha permesso a molti ospedali di prendersi cura dei malati in maniera più sicura e, molto spesso, anche più efficiente. L’abbiamo visto anche in alcune strutture italiane, come l’ormai famoso Tommy dell’ospedale di Varese: si tratta di uno strumento dalle fattezze vagamente umane che permette il monitoraggio e il telemetraggio dei pazienti; un computer mobile che si muove tra reparti e corsie, il primo a richiedere l’intervento del personale sanitario in caso di anomalie. Per medici e infermieri si tratta di un grande aiuto in una fase di sovraccarico di lavoro come quella che va avanti da ormai quasi un anno: inon accusano la stanchezza, al massimo scaricano le batterie, ma dopo un giro di ...