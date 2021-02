Huffpost da casa Tu cosa fai nel weekend? Liste | una serie tv sull' amicizia ed una torta gigante

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In una delle prime stanze in cui sono entrata su Clubhouse questa settimana, lunedì per la precisione, si è parlato di organizzazione del tempo. Argomento secondo me già di per sé interessante, ancor di più oggi che tutti fatimente, e non sempre, riusciamo a separare le ore tra lavoro e tempo libero. Barbara Pederzini (consulente per le piccole imprese) ha suggerito qualche tips, tipo inserire in calendario tutti i momenti della giornata, soprattutto quelli diversi dal lavoro. Quindi pause, momenti necessari agli spostamenti, oppure quelli in cui si non si vuol essere disturbati. Soprattutto se i calendari sono condivisi. Altri hanno raccontato di inserire sempre tra una riunione e l’altra dei momenti di “disintossicazione”. Per evitare di entrare in confusione mentale. Quindi, come organizzare e pianificare la giornata, non per essere più produttivi, ma anche ...