Grande Fratello Vip | Tommaso Zorzi fa una proposta particolare a Dayane Mello – VIDEO

Al Grande Fratello Vip è giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte di Lucas, il Fratello di Dayane Mello che è mancato in seguito ad un incidente stradale a soli 27 anni. I suoi compagni si sono stretti attorno a lei per tentare di consolarla e non lasciarla da sola, in modo particolare la sua amica del cuore Adua Del Vesco e l'influencer Tommaso Zorzi. Quest'ultimo, nel corso di una chiacchierata con Dayane, ha voluto farle una proposta una volta che il Grande Fratello Vip sarà finito, offrendosi di ospitare per una settimana a casa sua la modella brasiliana affinchè questa, una volta uscita dalla casa, non rimanga da sola.

