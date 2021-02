Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini: "Vorrei Tommaso Zorzi come testimone di nozze" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Francesco Oppini vorrebbe il suo Grande amico del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, come testimone di nozze se dovesse sposare la fidanzata Cristina. Francesco Oppini ha dichiarato che potrebbe scegliere Tommaso Zorzi come testimone di nozze nel caso decidesse di portare la fidanzata Cristina all'altare. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 intervistato da Casa Chi, ha dichiarato che Zorzi potrebbe fare qualsiasi cosa al suo matrimonio 'anche il prete'. L'amicizia tra Francesco Oppini e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021)vorrebbe il suoamico delVip 5,dise dovesse sposare la fidanzata Cristina.ha dichiarato che potrebbe sceglieredinel caso decidesse di portare la fidanzata Cristina all'altare. L'ex concorrente delVip 5 intervistato da Casa Chi, ha dichiarato chepotrebbe fare qualsiasi cosa al suo matrimonio 'anche il prete'. L'amicizia trae ...

