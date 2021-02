Governo Draghi, ottimismo sui numeri. Resta il nodo della "squadra" (Di venerdì 5 febbraio 2021) A questo punto, anche se si concluderà domani quello che è solo il primo giro delle consultazioni, le questioni aperte per il Governo Draghi sembrano essere legate più ai bilanciamenti nella squadra... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 febbraio 2021) A questo punto, anche se si concluderà domani quello che è solo il primo giro delle consultazioni, le questioni aperte per ilsembrano essere legate più ai bilanciamenti nella...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - sacchiflavio : @CottarelliCPI @Rada00563645 Carlo Cottarelli, io lo vedrei benissimo insieme al governo che si formerà con Draghi,… - iabfe : RT @matteosalvinimi: Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. http… -