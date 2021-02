Ginestra degli Schiavoni | Castelfranco in Miscano e Buonalbergo aderiscono a ‘Borghi in Festival’ | “Vetrina importante per i nostri territori”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –inhanno partecipato all’avviso pubblico “Borghi in Festival” del MIBACT, aderendo ad una rete di 8 comuni tra le province di Salerno e Benevento. Il Comune di Ravello è individuato capofila dell’iniziativa di cui fanno parte anche Scala (area costiera), Futani, Pisciotta, San Mauro La Bruca (Cilento). La rete8 enti locali è integrata da una serie di altri soggetti, tra cui spiccano la Fondazione Ravello, l’UniversitàStudi di Salerno ed il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali. “Abbiamo aderito all’iniziativa progettuale con grande entusiasmo e forti aspettative – sostengono i sindaci Zaccaria Spina (...

ginestra_loisio : RT @mariobianchi18: Anche impegno civile nei suoi versi, per denunciare la miseria dei contadini, dei battellieri e dei minatori, lo sfrutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginestra degli

BeneventoForum

... con un territorio fertile e ricco d'acqua e di minerali, a differenza della maggior parte... Palazzo San Gervasio , Forenza , Maschito , Venosa , Lavello , Rapolla , Melfi , Barile ,, ...... l'arbitro gli mostra il secondo giallo spalancandogli la viaspogliatoi 48' Rete di Samuele ...- Sambenedettese La Fermana potrebbe scendere in campo con il moduli 4 - 3 - 1 - 2 conin ...Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano e Buonalbergo hanno partecipato all’avviso pubblico “Borghi in Festival” del MIBACT, aderendo ad una rete di 8 comuni tra le province di Salerno e Ben ...Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano e Buonalbergo hanno partecipato all'avviso pubblico “Borghi in Festival” del MIBACT, aderendo ad una ...