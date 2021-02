GFVip 5, Dayane Mello distrutta dal dolore: l’emozionante messaggio dei fan (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo aver appreso la notizia della tragica e improvvisa scomparsa di suo fratello Lucas a causa di un incidente automobilistico, Dayane Mello ha deciso di restare al GFVip 5. La modella vuole viversi la sua finale, anche se non sarà facile per lei fare i conti con il dolore. Dayane è riuscita a partecipare alla veglia funebre di suo fratello a distanza attraverso una videochiamata con la sua famiglia in Brasile. Un momento molto toccante e intimo durante il quale la showgirl si è lasciata andare alle lacrime. I suoi fan vedendola così fragile hanno deciso di regalarle un sorriso inviandole un messaggio aereo. Leggi anche –> Matilde Brandi notizia bomba su due ex concorrenti del GFVip 5: fan sconvolti GFVip 5, Dayane ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo aver appreso la notizia della tragica e improvvisa scomparsa di suo fratello Lucas a causa di un incidente automobilistico,ha deciso di restare al5. La modella vuole viversi la sua finale, anche se non sarà facile per lei fare i conti con ilè riuscita a partecipare alla veglia funebre di suo fratello a distanza attraverso una videochiamata con la sua famiglia in Brasile. Un momento molto toccante e intimo durante il quale la showgirl si è lasciata andare alle lacrime. I suoi fan vedendola così fragile hanno deciso di regalarle un sorriso inviandole unaereo. Leggi anche –> Matilde Brandi notizia bomba su due ex concorrenti del5: fan sconvolti5,...

vladiluxuria : La De Grenet a proposito del presunto flirt lesbo e i baci tra Dayane e Rosalinda dichiara “non è bellissimo, non m… - GrandeFratello : In queste ore Dayane ha avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari in Brasile e in Italia, e di ricevere… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - terymari10 : RT @bayxreche: Erano lì, abbracciate a fare un discorso dolorosissimo sulla vita e passa questo aereo. Sorridono e Dayane 'tu sì, sei la mi… - AmiiEzzine : RT @edoruta: Dayane: “Io penso che sto pagando qualcosa che ho fatto in questa Terra. Non è possibile che sto portando un peso così. Vorrei… -