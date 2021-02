Forza Italia dice sì a Draghi. Berlusconi grande assente per salute e per Ruby

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel giorno in cuiconferma il “pieno appoggio” achiedendo un “governo dei migliori della politica, della cultura e dell’economia” , Silvionon c’è. Atteso e annunciato, alla fine rimane in Provenza, stoppato da “motivi precauzionali di” e forse da timori degli avvocati legati alle udienze del processoTer. Una delusione per l’ex premier, che in un quarto di secolo aveva saltato solo le consultazioni per il Conte Ter, chissà se fiutandone l’esito infausto, e che pregustava di rivedere l’uomo che, come non manca di ripetere, ha voluto al vertice di Banke della Bce. E un brutto colpo per il suo partito, che aveva programmato una girandola di incontri e sperava di vederlo riprendersi plasticamente il centro della scena ...

lucianonobili : Orgoglioso del coraggio e della lungimiranza di @matteorenzi e della forza dei miei colleghi di @italiaviva. Orgogl… - lorepregliasco : Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con Draghi. Segnale politico importante. #GovernoDraghi - lorepregliasco : Profluvio di dichiarazioni M5S di sostegno a Conte e al 'governo politico'. La strenua resistenza a #Draghi è durat… - metaanto : RT @giovanni101255: @ItalicaTestudo @liliaragnar @isabellaisola3 @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @gabrillasarti2 @AIessandra__bb @_8Deb… - cimmir : RT @Antonio_Tajani: .@forza_italia è pronta a dare il suo contributo di idee e di programmi. Vogliamo un governo dei migliori al servizio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

Nel giorno in cuiconferma il 'pieno appoggio' a Draghi chiedendo un 'governo dei migliori della politica, della cultura e dell'economia' , Silvio Berlusconi non c'è . Atteso e annunciato, alla fine rimane ...... chiamato dalla dirigenza viola lo scorso 9 novembre per dare nuovaa un formazione in ... un match valevole per gli ottavi di finale di Coppadisputato lo scorso 13 gennaio. La gara durò ...POLITICA SALVINI: valuteremo News "Ministri della Lega? Se ci siamo non facciamo cose a metà", dice Matteo Salvini. Fratelli d'Italia ribadisce invece il suo no all'ingresso nell ...In tanti istituti sono state promosse iniziative all’insegna della creatività e della condivisione UDINE. Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha mai fatto i conti con un paio di calzini ...