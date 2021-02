Dpcm Covid, le restrizioni in vigore fino al 15 febbraio e al 5 marzo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Dpcm Covid in vigore prevede delle restrizioni che sono valide alcune fino al 15 febbraio e altre fino al 5 marzo: scopriamo quali All’interno del Dpcm Covid del presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, sono previste delle restrizioni che, in alcuni casi sono in vigore fino al 15 febbraio, mentre in altri fino al L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilinprevede delleche sono valide alcuneal 15e altreal 5: scopriamo quali All’interno deldel presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, sono previste delleche, in alcuni casi sono inal 15, mentre in altrial L'articolo Curiosauro.

LegaSalvini : Il costituzionalista Michele Ainis: 'Siamo finiti in basso. Il Covid ha regalato il potere senza controllo al premi… - Carlo23139169 : RT @pbecchi: No, fatemi capire. Ma la Covid-19 esiste ancora o finito Conte è anche finito il lockdown e torniamo liberi dai Dpcm? Sarebbe… - ObsoletusH : @pbecchi vi sono nazioni in cui hanno fatto lockdown senza dpcm e senza avere Conte. la narrazione covid non proven… - fezcombo : RT @pbecchi: No, fatemi capire. Ma la Covid-19 esiste ancora o finito Conte è anche finito il lockdown e torniamo liberi dai Dpcm? Sarebbe… - Gigliom57 : RT @pbecchi: No, fatemi capire. Ma la Covid-19 esiste ancora o finito Conte è anche finito il lockdown e torniamo liberi dai Dpcm? Sarebbe… -