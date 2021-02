Cts, ristoranti aperti anche di sera: tutte le novità (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cts ha varato nuove regole che entrerebbero in vigore dal 5 marzo. Tra le opzioni anche i ristoranti aperti di sera ristoranti aperti anche di sera in zona gialla, sembrerebbe questa la nuova decisione del Cts che entrerebbe in vigore a partire dal 5 marzo. Una novità assoluta, che non si vedeva da quest’estate, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cts ha varato nuove regole che entrerebbero in vigore dal 5 marzo. Tra le opzionididiin zona gialla, sembrerebbe questa la nuova decisione del Cts che entrerebbe in vigore a partire dal 5 marzo. Unaassoluta, che non si vedeva da quest’estate, L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - Corriere : Il Cts: i ristoranti possono aprire la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione - v3rd3acqua : RT @Corriere: Il Cts: i ristoranti possono aprire la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione - Aidaalconfine : RT @MMmarco0: Il CTS ha dato il via libera alla riapertura dei ristoranti a cena per le zone gialle ed a pranzo per le zone arancioni purch… - gaejimmy : RT @agambella: Effetto #Draghi? Ristoranti aperti anche la sera in zona gialla, e aperti a pranzo in zona arancione. Il via libera del CTS… -