CR7, una nuova auto come regalo di compleanno? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo compie proprio oggi, venerdì 5 febbraio, 36 anni. Tante candeline da spegnere e tanti regali da scartare per il compleanno dell'attaccante della Juventus che anche quest'anno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo compie proprio oggi, venerdì 5 febbraio, 36 anni. Tante candeline da spegnere e tanti regali da scartare per ildell'attaccante della Juventus che anche quest'anno ...

Valle2980 : #CoppaItalia. La #Juventus sconfigge l'#Inter a San Siro con una doppietta di #CR7. Cristiano Ronal..due. #InterJuventus #CR7 - sparkIes__ : Onestamente spaventata dalla piega che ha preso quel tweet di una mia mutual dove diceva che non andrebbe mai a letto con cr7 - toravon_ : RT @pisto_gol: Ultime notizie : CR7 & JMendes usano la Juve per ottenere un aumento ma c’è una vera offerta : dal Manchester United https… - giacomo94__ : RT @pisto_gol: Ultime notizie : CR7 & JMendes usano la Juve per ottenere un aumento ma c’è una vera offerta : dal Manchester United https… - persemprecalcio : Anna Trieste, zia della calciatrice della Juve Sara Caiazzo, fa una battuta sulle parole di Pirlo, distorcendole pe… -