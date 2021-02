Covid Sicilia | continua la discesa di contagi e Rt

TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - infoitinterno : Sicilia, Covid ancora giù: +616 - infoitinterno : Covid, migliorano i dati: 616 nuovi positivi - TGR Sicilia - peppesava : RT @Ragusanews: La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 5 febbraio - Ragusanews : La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 5 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

In netto miglioramento quasi tutti dati della pandemia da coronavirus in: risale solo il numero delle vittime che ieri era sceso a 24 e oggi torna sopra i 30, ... In aumento i nuovi casiin ...Decessiin provincia di Varese Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi ... 226.938 (12.195) (+936) Puglia: 127.399 (51.026) (+1.215) Sardegna: 39.248 (14.706) (+169):...Continua la discesa dei contagi Covid in Sicilia. L’ultimo dato che conferma il rallentamento dell’epidemia è quello del Rt puntuale: in Sicilia è sceso allo 0,73, uno dei più bassi in tutta Italia.L’ attore, showman, conduttore e interprete palermitano Nicola Giosuè protagonista della puntata odierna di Forum in onda su Canale 5. Il versatile artista, noto al grande pubblico per avere preso par ...