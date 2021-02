Covid-19, l’immunologo Minelli: “Scuole chiuse senza alcuna visione scientifica. In aula non si crea contagio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Sono perfettamente d'accordo con il professor Mantovani. Le Scuole sono state chiuse senza alcuna visione scientifica che non sia quella unicamente improntata all'elogio del meno peggio. Non è nelle classi che elettivamente si crea il contagio, semmai nelle dinamiche organizzative non perfettamente calibrate dei trasporti piuttosto che degli eventuali assembramenti parascolastici". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Sono perfettamente d'accordo con il professor Mantovani. Lesono stateche non sia quella unicamente improntata all'elogio del meno peggio. Non è nelle classi che elettivamente siil, semmai nelle dinamiche organizzative non perfettamente calibrate dei trasporti piuttosto che degli eventuali assembramenti parascolastici". L'articolo .

