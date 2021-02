Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault sempre al comando, Dominik Paris 15° (Di venerdì 5 febbraio 2021) Discesa di Garmisch (Germania) che in archivio nella Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 maschile. Dominik Paris è tornato e lo possiamo dire con forza: il campione azzurro ha conquistato il successo sulla Kandahar precedendo lo svizzero Beat Feuz e l’austriaco Matthias Mayer, ottimo il quinto posto di Christof Innerhofer. Con questi risultati, nella Classifica di Coppa generale, Paris sale in 15ma posizione nella graduatoria comandata dal francese Alexis Pinturault sempre davanti (924) a precedere l’austriaco Marco Schwarz (666) e lo svizzero Marco Odermatt (639). Di seguito la Classifica: Classifica Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Discesa di Garmisch (Germania) che in archivio nelladeldi sci2020-maschile.è tornato e lo possiamo dire con forza: il campione azzurro ha conquistato il successo sulla Kandahar precedendo lo svizzero Beat Feuz e l’austriaco Matthias Mayer, ottimo il quinto posto di Christof Innerhofer. Con questi risultati, nelladigenerale,sale in 15ma posizione nella graduatoria comandata dal francesedavanti (924) a precedere l’austriaco Marco Schwarz (666) e lo svizzero Marco Odermatt (639). Di seguito laDEL ...

