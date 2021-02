Choc in casa Lazio, pitbull aggredisce Tare e sbrana uno dei suoi cagnolini (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un pitbull ha prima scavalcato, molto probabilmente, la recinzione di una villa e poi ha aggredito ferendolo il direttore della Lazio, Igli Tare, che stava passeggiando con i suoi due cani tenuti al guinzaglio nei pressi della sua abitazione. Come se non bastasse, il molosso ha anche ucciso il barboncino di Tare e ha ferito l’altro cane. Leggi anche: Roma Cassia: pitbull uccide a morsi un cagnolino e ferisce la sua padrona. È caccia al proprietario A racconTare l’assurda vicenda il Consorzio Olgiata che ha diffuso un comunicato sul proprio sito: “La Vigilanza, prontamente intervenuta sul posto, ha potuto solo limiTare i danni, come da rapporto gli uffici. Il Consorziato riferisce che proporrà azione civile e penale per l’accaduto, ed il Consorzio si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Unha prima scavalcato, molto probabilmente, la recinzione di una villa e poi ha aggredito ferendolo il direttore della, Igli, che stava passeggiando con idue cani tenuti al guinzaglio nei pressi della sua abitazione. Come se non bastasse, il molosso ha anche ucciso il barboncino die ha ferito l’altro cane. Leggi anche: Roma Cassia:uccide a morsi un cagnolino e ferisce la sua padrona. È caccia al proprietario A racconl’assurda vicenda il Consorzio Olgiata che ha diffuso un comunicato sul proprio sito: “La Vigilanza, prontamente intervenuta sul posto, ha potuto solo limii danni, come da rapporto gli uffici. Il Consorziato riferisce che proporrà azione civile e penale per l’accaduto, ed il Consorzio si ...

