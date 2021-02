Caos scuole | “Genitori ci aspettano fuori con le mascherine abbassate”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli alunni dellemedie hanno fatto ritorno in aula da ormai due settimane. In questo modo hanno finalmente abbandonato la Dad e sono tornati a vivere la scuola alla vecchia maniera. La Didattica a distanza è stata uno strumento davvero formidabile che ha permesso agli studenti di proseguire le lezioni durante un periodo di pandemia ma che presenta comunque dei limiti. Il confronto diretto con insegnanti e compagni di classe è qualcosa che infatti va oltre l’insegnamento della materia. La scuola fa parte del processo di crescita, soprattutto per i più piccoli. Bisogna fare attenzione però, perché senza la dovuta cautela il tutto potrebbe peggiorare e quindi bisognerebbe riattivare la Dad. Per questo motivo è importante che anche idegli alunni dellemedie di Napoli, e non solo, ...

matteosalvinimi : È incredibile che con un piano vaccinale fermo, con un milione di posti di lavoro a rischio e con le scuole aperte… - CarlosE01917717 : RT @matteosalvinimi: È incredibile che con un piano vaccinale fermo, con un milione di posti di lavoro a rischio e con le scuole aperte nel… - infoitinterno : Scuole superiori chiuse: De Luca ci riprova, scoppia il caos - callmebysonia : @imjustdona ho capito ... anche da me alcune scuole stanno facendo così, ma 'il presidende della mia Regione' ha de… - epicuro12 : RT @matteosalvinimi: È incredibile che con un piano vaccinale fermo, con un milione di posti di lavoro a rischio e con le scuole aperte nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos scuole

Orizzonte Scuola

In un periodo più che mai caratterizzato dainformativo e fake news, il ruolo della ... Una Giuria Tecnica di esperti e una Giuria Popolare, composta da studenti dellesecondarie di secondo ...... interrotto ile l'anarchia. Ma non ha alterato la nostra autonomia che resta garantita dal ... "Abbiamo un sistema educativo all'avanguardia,internazionali e incentivi per le istituzioni ...A Hong Kong è tornata la calma e le aziende occidentali possono riprendere serenamente a investire: «I disordini? Un tentativo di sovvertire il sistema» ...Sembra che il destino della maggior parte dei banchi a rotelle nelle scuole di Torino e provincia sia quello di restare inutilizzati perché non sarebbero per nulla funzionali per quasi tutte le fasce ...