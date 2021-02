Brindisi, fa un volo di 15 metri per recuperare cappello caduto: anziano vivo per miracolo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stava cercando di recuperare il suo berretto di lana verde, quando è precipitato nel vuoto facendo un volo di circa 15 metri finendo sull'asfalto. Tragedia sfiorata ieri attorno alle 13.30 nell'area ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stava cercando diil suo berretto di lana verde, quando è precipitato nel vuoto facendo undi circa 15finendo sull'asfalto. Tragedia sfiorata ieri attorno alle 13.30 nell'area ...

Stava cercando di recuperare il suo berretto di lana verde, quando è precipitato nel vuoto facendo un volo di circa 15 metri finendo sull'asfalto. Tragedia sfiorata ieri attorno alle 13.30 nell'area del Monumento al Marinaio d'Italia, dove un 75enne, sporgendosi oltre il dovuto dal parapetto che ...

Brindisi, volo di 15 metri dal parapetto del Monumento al Marinaio: vivo 76enne

Il 76enne ha fatto un volo di 15 metri . La caduta è stata attutita da alcuni alberi che si ...Stato Nel giro di pochi minuti al rione Casale sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Brindisi,...

Voli, segnali di ripresa ma non al Galilei

La stagione estiva rischia di trasformarsi in una doccia gelata per il Galilei. La «forte ripresa» del traffico aereo prevista da Ryanair, il più grande vettore low-cost d’Europa che contribuisce per ...

